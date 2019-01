Nog veel vragen over dood kroegbaas uit Maassluis, verdachte moet uitspraak in cel afwachten

Lian Boel werd in maart vorig jaar dood aangetroffen in het huis van de verdachte. L. zou het slachtoffer een duw hebben gegeven nadat hij in de slaapkamer waar zij samen een tv van de muur af probeerden te halen, twee klappen kreeg. Boel viel schuin over het bed op de grond, L. kwam op hem terecht. De verdachte heeft hem niet meer aangeraakt, is in woonkamer gaan zitten.

Michael L. dacht dat Lian Boel knock-out was, maar wel weer bij zou komen. Toen hij na een kwartier blauwig werd en koud voelde, heeft de verdachte zelf slaappillen ingenomen en is op bed gaan liggen. Pas ‘s avonds trof de politie hen aan. Boel was toen als vermist opgegeven.

Schorsing

De advocaat van L. vindt dat zijn cliënt deel twee van zijn proces in vrijheid zou moeten afwachten. ,,Ook na tien maanden staat nog steeds niet vast wat de doodsoorzaak is van Lian Boel, laat staan of er sprake is van een strafbaar feit."



De rechtbank is van mening dat er nog wel voldoende reden is om L. langer vast te houden. Het verzoek om schorsing van zijn voorlopige hechtenis werd vandaag dan ook afgewezen.



Boel genoot in Maassluis bekendheid als eigenaar van café t Smitje in de Westwijk, bij de Wethouder Smithal. Tijdens de zitting legden zijn vrouw en dochter een indrukwekkende verklaring af. Ze vertelden allebei hoe zeer zij Boel missen, wat het verlies voor impact heeft op hen en op de kleinkinderen, die hun beste vriend kwijt zijn.

Tongbeen

Uit onderzoek blijkt dat de patholoog niet met zekerheid kan vaststellen waaraan Lian Boel is overleden. Zijn tongbeen blijkt gebroken te zijn, ook was er sprake van een ontsteking van de hartspier. Dat kan aanleiding geven tot fatale hartritmestoornissen. Kan ook ontstaan zijn door geweld op de hals. Wat waarschijnlijker is, is lastig vast te stellen. Verdachte L. heeft geen verklaring voor de doodsoorzaak.

L. zat in de maanden voorafgaand aan 13 maart 2018, de dag dat Lian Boel dood werd aangetroffen, ‘niet lekker in zijn vel’. Hij slikte antidepressiva. Sinds hij in 2009 een auto-ongeluk had, ging het bergafwaarts .

Verdachte L. toont weinig berouw voor het slachtoffer, constateerde de psychiater de afgelopen maanden. L. zegt dat de gebeurtenis heel veel indruk op hem heeft gemaakt, maar dat hij een binnenvetter is en zich niet makkelijk uit.

De zitting wordt op 16 april 2019 hervat. Dan zal ook de patholoog aanwezig zijn om vragen te kunnen beantwoorden. Een reconstructie van de gebeurtenis in de flat van L. in Rijswijk is voorlopig niet aan de orde, stelde de rechtbank.