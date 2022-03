Noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingen en Maassluis bekend

Oekraïense vlag wappert bij stadhuis Maassluis uit solidari­teit voor bevolking en zusterstad Berehove

Om het Oekraïense volk te steunen in de oorlog met Rusland, is vrijdag de blauw-gele vlag gehesen bij het stadhuis in Maassluis. Dit deed burgemeester Edo Haan samen met Bram en Els Vreugdenhil van stichting AK. In het bijzonder wordt gedacht aan zusterstad Berehove.

25 februari