Nouchka Fontijn over leven na bokscarrière: ‘Ik heb het nog steeds nodig om te pieken’

,,Sinds ik mijn bokscarrière in augustus heb beëindigd, wordt me vaak gevraagd: ‘Heb je al een nieuw doel in je leven?’ Alsof er dan gelijk weer zo’n enorme uitdaging voor mij klaar ligt. Ik vind het prima dat mijn dagen nu los en vast zijn, go with the flow”, steekt Fontijn van wal. ,,Na de Olympische Spelen had ik mezelf beloofd mijn leven lang niet meer buiten mijn comfortzone te gaan. Ik was er echt even helemaal klaar mee en zei zelfs dat ik op applaus hoopte als ik de vuilniszak nog buiten zou zetten”, grinnikt ze.