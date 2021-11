OM eist 10 jaar cel tegen Vlaardinger (29) voor grootste cokesmokkel ooit in Europa: ‘Dit is gi-gan-tisch veel’

Arts Annemarie wordt er verdrietig van: kinderart­sen opnieuw gevraagd bij te springen op co­vid-afdeling

Kinderarts Annemarie van Rossum wordt er verdrietig van. Wéér is ‘haar’ Sophia Kinderziekenhuis gevraagd om artsen te leveren voor de extra coronazorg in het Erasmus MC. ‘Dokters die voor kinderen horen te zorgen, moeten worden ingezet in de zorg voor volwassenen met covid’, verzucht ze op Twitter.

11 november