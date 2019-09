OM geeft stevig signaal af: vier jaar gevangenisstraf geëist tegen vrouw achter wapenhandel

Documentai­re over ‘suicide by cop’ uitgezon­den ondanks emotionele brief moeder Mitchel

7:51 Vanessa Beaumont, de moeder van de in 2016 door een politieman doodgeschoten Mitchel, heeft in een emotionele oproep aan het bestuur van BNNVARA gevraagd de film over haar zoon niet uit te zenden. De open brief bleek tevergeefs. Gisteren was de documentaire over de ‘zelfmoord door een politiekogel’ op televisie te zien.