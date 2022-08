Omstanders zien pistool op dak van auto liggen en waarschuwen politie, blijkt speelgoedwapen te zijn

Veel rook bij autobrand op A20 bij Nieuwer­kerk aan den IJssel

Op de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel heeft vrijdagmiddag een auto vlam gevat. Daarbij is veel zwarte rook vrijgekomen, dat over de weg richting Hoek van Holland trok. De rechterrijstrook was dicht, maar is inmiddels weer open. De vertraging liep op tot zo’n 20 minuten.

5 augustus