Omwonenden in shock: 'Ineens geen ouders meer, dat kun je je toch niet voorstellen?'

Het is een merkwaardig gezicht. De eerste verdieping van de maisonnettewoning op de eveneens eerste verdieping van het complex aan de Van der Waalsstraat in Vlaardingen is volledig verwoest. Op de begane grond in de keuken is de kroonluchter - wonder boven wonder - onaangetast gebleven. Ook de bloemen en planten die bij de buren voor de deur hangen en staan, lijken geen centimeter te zijn verschoven.