Onbegrip over wethouder van buiten Vlaardingen: ‘Altijd kiezen voor lokaal geschikte kandidaat’

Ex-wethouder Ruud van Harten van de ChristenUnie-SGP in Vlaardingen is het 'totaal niet eens’ met de keuze van zijn partij voor een wethouder van buiten de gemeente. De fractie draagt de nu nog in Barendrecht woonachtige Arnoud Proos voor.

Van Harten was tussen 2011 en 2018 wethouder namens de ChristenUnie-SGP en was ook nu weer één van de kandidaten voor deze post. ,,Ik vind dat als er geschikte kandidaten zijn, altijd gekozen moet worden voor iemand uit de eigen gemeente. Dat is per definitie beter. Zo iemand weet hoe de lijntjes lokaal lopen. Van wethouders van buiten in andere plaatsen lees je altijd terug dat ze minstens een jaar nodig hebben gehad. En een wethouder heeft maar vier jaar.”

De voormalig wethouder wijst er bovendien op dat de wet gemeenteraadsleden en wethouders voorschrijft om in de gemeente te wonen waar ze actief zijn. ,,Dat er een jaar dispensatie verleend mag worden, is een ontsnappingsmogelijkheid voor als er lokaal niemand te vinden is.”

Woning in Vlaardingen

Van Harten zegt zich desondanks neergelegd te hebben bij het besluit van de fractie en verder gewoon actief te blijven binnen de partij. Hij zegt ook alle vertrouwen te hebben in Proos. ,,Ik heb echt vertrouwen in zijn kwaliteiten en hij zal het zeker goed gaan doen.” Proos is zich al aan het oriënteren op een woning in Vlaardingen. De gemeenteraad moet hem komende maandag bij zijn installatie ontheffing verlenen om nog maximaal een jaar in Barendrecht te wonen.

Fractievoorzitter Wouter de Reus van de ChristenUnie-SGP laat weten dat een procedure is gevolgd met meerdere kandidaten en dat gekozen is voor Proos. ,,We vinden dat hij geschikt is. Hij is ervaren, ook wat betreft de onderwerpen in zijn portefeuille. Ik doe geen uitspraken over de de keuze voor een lokaal iemand of een persoon van buiten de gemeente: er is gekozen voor een geschikte kandidaat.”

