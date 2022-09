Onrust over mogelijke komst basisscholen: ‘We hadden als gemeente meer uit moeten leggen’

Vrouw (30) zou havenwer­kers en recher­cheur hebben omgekocht: acht jaar celstraf geëist

In een langdurig onderzoek naar een criminele organisatie die in totaal 540 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven het land binnensmokkelde, is een nu 30-jarige vrouw als hoofdrolspeler bij justitie in beeld gekomen. Ze zou havenwerkers en een rechercheur hebben omgekocht. Tegen haar is vandaag acht jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 euro geëist.

20 september