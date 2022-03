ONS.Vlaardingen en SP met vier zetels voorlopig aan de zijlijn: ‘Goed werk van het kartel’

ONS.Vlaardingen is met vier zetels een van de vijf grootste partijen van de stad, maar zal mede door het ontslag van wethouder Frans Hoogendijk in 2019 niet meepraten over de nieuwe coalitie. Met name VVD en het CDA zien een samenwerking niet zitten. Ook de SP, de vierde partij van Vlaardingen, wacht waarschijnlijk een rol in de oppositie.