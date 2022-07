Onthulling van Vlaardings herinneringsmonument tijdens ‘Dag van de Slag’

Code oranje in aantocht bij Buiten­sluis in Schiedam en Vlaardin­ger Drieslui­zen: stremming plezier­vaart

Door de grote droogte is er in Vlaardingen en Schiedam een zoetwatertekort ontstaan. Eerder kondigde Hoogheemraadschap Delfland al code geel af, dit is omgezet naar code oranje. Dit betekent dat de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen vanaf dinsdag voor de recreatievaart volledig zijn gestremd.

22 juli