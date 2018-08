Ontvoerde Schiedammer werd gruwelijk gemarteld voor geld

De 46-jarige Schiedammer dit in mei dit jaar in zijn woonplaats werd ontvoerd , is gruwelijk gemarteld. Ook werd gedreigd dat zijn zoon zou worden vermoord. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd in de nacht van 29 op 30 mei aan de Alphons Ariënsstraat in Schiedam-Nieuwland op straat belaagd door drie mannen die hem vertelden van de politie te zijn. Hij werd in een zilvergrijze Volkswagen Transporter meegenomen en is daarna vermoedelijk in een loods in Rotterdam vastgehouden. De Schiedammer werd daar gekneveld en ernstig gefolterd. Hij werd in zijn gezicht geschopt en geslagen en de daders sloegen hem met een hamer op zijn handen en voeten.

De man werd ook nog eens gewurgd waardoor hij bewusteloos raakte. De ontvoerders lieten hem daarna een foto van zijn zoon zien en dreigde hem te doden als hij geen geld zou betalen.

Uiteindelijk werd de Schiedammer weer in het busje gegooid en moest hij niet veel later aan Johan Braakensiekstraat, eveneens in de wijk Nieuwland, uitstappen. Daarmee waren de ontberingen nog niet van de man, want de man werd overgoten met een vloeistof en kreeg te horen dat hij in brand zou worden gestoken. Het slachtoffer zette het op een schreeuwen en dat was zijn redding. Een getuige hoorde het hulpgeroep en alarmeerde de politie. Zijn belagers gingen er toen vandoor.

Doelwit

Terwijl dagen later het onderzoek van de politie nog bezig was, werd de Schiedammer opnieuw doelwit van vermoedelijk de zelfde daders. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juni belden geschrokken bewoners van de Monseigneur Nolenslaan, ook in Nieuwland, de politie dat ze wakker waren geworden door een knal en dat er kogelgaten in woon- en slaapkamerraam zaten. Agenten troffen op het balkon een handgranaat. Later werd duidelijk dat de schoten en de handgranaat moesten zijn bedoeld voor een buurman, de eerder ontvoerde Schiedammer. Hij wordt in verband gebracht met drugshandel

Inmiddels heeft de politie een belangrijke ontdekking gedaan. Er zijn camerabeelden boven water gekomen van twee mannen die op maandag 21 mei kentekens verwisselden van een Volkswagen Transporter op De Els in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij zijn mogelijk betrokken bij de ontvoering van de Schiedammer. De beelden zijn vanavond door de politie vrijgegeven.

Vermoedelijk gaat het om de auto waar het slachtoffer in is ontvoerd. Opvallend aan het voertuig is dat er aan de achterkant een klep zit in plaats van dubbele deuren. Er zit ook een deuk op de linkerhoek van de achterbumper. De kentekenplaten zijn vervalst en inmiddels beschikt de Transporter vermoedelijk opnieuw over andere valse kentekenplaten.

Het onderzoeksteam heeft het vermoeden dat deze mannen ook gebruik maken van een rode Alfa Romeo Mito en donkergrijze Renault Megane. Naar aanleiding van de vrijgegeven beelden verzoekt de politie getuigen zich te melden als ze informatie hebben over de auto’s of de verdachten.