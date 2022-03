Ontvoerders die ex-vriendje martelden veroordeeld tot 32 maanden celstraf

Ex-vriend­je gemarteld in kelderbox: sigaretten uitgedrukt in mond en op buik

Rafik K. (19) vond dat hij voor zijn zusje moest opkomen. Hij wist zéker dat zij had geprobeerd zelfmoord te plegen vanwege haar ex-vriendje. En dus lokte de broer hem in de val. Een paar uur later liep een bont en blauw geslagen man het politiebureau binnen: ‘Ik ben gegijzeld’.

13:23