Onverlaat steekt afgemeerde boot van doodzieke Leo (67) in brand

Spelen én aanpak van waterover­last in één in Schiedam

5 juli Het mag dan al weken enorm droog zijn, in de Stationstraat in Schiedam-Oost behoort wateroverlast vanaf nu hopelijk tot het verleden. Niet alleen werd gisteren de derde Krajicek Playground in de stad in gebruik genomen, zo ook de waterberging die eronder ligt.