Onzekerheid in bouwwereld door oorlog: voorlopig een streep door bouw zorgcomplex Havenveste

Door de bouw van Havenveste in Schiedam is voorlopig een streep gezet. Doordat er te veel onzekerheid is over de beschikbaarheid van de materialen, de levertijden en de prijzen heeft de Frankelandgroep de aanbesteding tijdelijk stil gelegd. De bouw is met tenminste een jaar uitgesteld.

De bouw had eigenlijk dit jaar van start moeten gaan. Het gaat om een nieuw zorgcomplex met 62 appartementen aan de Nieuwe Haven, op de plek waar het pompstation stond. Ook komen er kantoren, leslokalen, behandelruimten, een nieuwe fysioruimte en wordt het restaurant uitgebreid.

De top van de Frankelandgroep, die in Schiedam en Vlaardingen een aantal zorgcentra heeft, sprak de afgelopen dagen met de drie geselecteerde aannemers. ,,Over de toestand van de wereld en de gevolgen daarvoor voor de lopende aanbesteding’’, aldus Ben de Koning, directeur-bestuurder van de Frankelandgroep.

Lange levertijden en hoge prijzen

,,We zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat er te veel onzekerheden zijn om tot een succesvolle aanbesteding te komen’’, aldus De Koning. ,,In het licht van het voorgaande is met ieders begrip en instemming besloten de aanbesteding tijdelijk stil te leggen.’’ Al langer kampt de bouwwereld met lange levertijden en hoge prijzen voor grondstoffen. De oorlog in Oekraïne is daar nog eens bovenop gekomen.

Quote Heel de bouwwereld is in paniek Ben de Koning

De Koning noemt de beslissing ‘verstandig’. ,,Maar leuk is anders. We werken hier al twee jaar aan, daar zit wel ook de frustratie in. Maar heel de bouwwereld is in paniek’’, aldus De Koning.

De nieuwe datum van inschrijving voor Havenveste wordt nu 16 januari 2023. De Koning: ,,Voorlopig, want het is afhankelijk van ontwikkelingen in de wereld. Waar we gehoopt hadden vóór eind 2022 te starten met de bouw zal dit nu tenminste een jaar later worden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.