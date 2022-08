Ook energietoeslag voor studenten in Maassluis, mits ze (mee)betalen aan de rekening

Door het kabinet werden studenten uitgesloten van de regeling. Maassluis zegt in een reactie te handelen naar het oordeel van de rechter. Volgens een woordvoerder komen studenten met een eigen woning in de gemeente vanaf nu sowieso in aanmerking voor energietoeslag. In andere gevallen wil Maassluis maatwerk toepassen. ,,Het is van belang dat iedereen kan aantonen dat hij of zij de energiekosten betaalt. Dat geldt ook voor studenten. Alleen zo komt de energietoeslag op de juiste plekken terecht.”

Vlaardingen laat weten dat ze binnen de mogelijkheden probeert om de groep Vlaardingers die door de gestegen energieprijzen in de problemen is gekomen, te helpen. Een woordvoerder: ,,We bestuderen de uitspraak van de rechter om te kijken wat die betekent voor studenten in onze stad.” De gemeente hoopt hier meer duidelijkheid over te kunnen geven bij het beantwoorden van vragen van ONS.Vlaardingen. Deze partij stelde vragen over de toeslag voor studenten.

500 euro extra

In Schiedam trok GroenLinks hierover aan de bel. De gemeente Schiedam kon woensdag niet zeggen of studenten in die gemeente ook energietoeslag krijgen.

Uitkeringsorganisatie Stroomopwaarts, die in de regio belast is met het uitbetalen van de energietoeslag, meldt dat de door het kabinet beloofde 500 euro extra energietoeslag waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar wordt uitgekeerd. Dit bedrag voor minima komt boven op de eerder al door het Rijk verstrekte 800 euro ter compensatie voor de veel hogere energierekening.

