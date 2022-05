Op deze plekken in de regio vier je dit jaar Bevrijdingsdag

Al wandelend, dansend of fietsend de vrijheid vieren: het kan vandaag op verschillende plekken in de regio. Ben je benieuwd waar? We hebben een overzicht voor je.

1. Bevrijdingsfestival in Rotterdam

Duncan Laurence, Jett Rebel, Paul Elstak, La Fuente en Lucky Blue. Het is een greep uit de artiesten die vandaag optreden op het jaarlijkse bevrijdingsfestival in het Park (naast de Euromast) in Rotterdam. Het festival duurt van 12.30 uur tot 23.00 uur en is gratis toegankelijk. De hele programmering kun je hier lezen.

2. Luisteren naar de Rotterdamse band Gelukszoekers

Heb je zin in Nederlandstalige pop-reggae deuntjes met maatschappij kritische teksten en een vrolijke noot? Dan moet je om 16.00 uur bij Weelde zijn in Rotterdam-West. De Rotterdamse band Gelukszoekers treedt daar op. Je kunt hier kaartjes kopen.

3. Bevrijdingsfestival in Vlaardingen

In Vlaardingen kun je dit jaar in het Oranjepark genieten van Bevrijdingsdag. Je kan meedoen aan veel activiteiten, zoals straatvoetbal en abseilen. Ook is er een circus waar je actief aan kan deelnemen. Normaal gesproken is het Bevrijdingsfeest op en rond de Krabbeplas, maar daar wordt op dit moment een nieuwe snelweg aangelegd.

4. One Nation Fest in IJsselmonde

Een gratis festival voor jong en oud: in Rotterdam-IJsselmonde kun je naar het One Nation Fest gaan. Van 13.00 uur tot 17.00 uur zijn er workshops, activiteiten en optredens. Het festival vindt plaats bij het Podium Islemunda.

5. Activiteit voor wielerliefhebbers in Numansdorp

Voor het achtste achtereenvolgende jaar wordt nu in Numansdorp de 8HW Tourcyclo verreden. De start van de toeristische prestatietocht voor wielerliefhebbers was tussen 08.30 uur en 10.30 uur bij het Landschap Centrum. Verder zijn in de Hoeksche Waard op Bevrijdingsdag nauwelijks activiteiten. Oranjeverenigingen, die vroeger nog wat voor 5 mei organiseerden, kunnen dat nu lastig combineren met Koningsdag.

