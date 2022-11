Op plek van dit huisje stond 200 jaar lang een synagoge: ‘Na Tweede Wereldoorlog was er niemand over’

Schiedam krijgt nieuw aanspreek­punt voor de binnenstad: Kitty Buitendijk stopt

Kitty Buitendijk stopt als centrummanager in Schiedam. Als sleutelfiguur was ze op de hoogte van het wel en wee in de binnenstad en bij overleggen was Buitendijk het aanspreekpunt als het om de binnenstad ging. Zij stopt 1 december.

11 november