Op weg naar rijexamen wordt Vlaardingse vrouw geschept door bestuurder zónder rijbewijs

De rij-instructeur ontsmet de leswagen op 3 juni 2020 vanwege alle coronamaatregelen nog even, voordat een jonge Vlaardingse vrouw mag instappen voor haar laatste rijles- en aansluitende examen. Maar vertrekken zal ze niet, want al op de parkeerplaats wordt de vrouw geschept door de dan 21-jarige Yasmine Y. uit Alphen aan den Rijn. Volgens getuigen reed de auto van Y. met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur over de parkeerplaats voor een flat aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen.