Openlijk geweld na stelen telefoon was volgens rechter een ‘angstaanjagende ervaring’

Volgens de rechtbank in Rotterdam maakte de Rotterdammer zich begin november met een paar anderen schuldig aan het stelen van een telefoon van ‘een kwetsbaar persoon’ in de De Mareesstraat in Hoek van Holland. Even later vlogen er stenen door de ramen van de woning van het slachtoffer en tegen andere auto's in de straat, kreeg de moeder van het slachtoffer een mes naar haar hoofd gegooid en werd geschreeuwd dat de man 'doodgestoken zou worden’.