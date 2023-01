Oplossing nadert voor al jaren leegstaande oude brandweerkazerne in Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen gingen dinsdag akkoord met de verkoop van de oude kazerne aan de Hoflaan. De vastgelegde afspraken met de nog niet bekendgemaakte koper worden hoogstwaarschijnlijk op 9 februari in het geheim voorgelegd aan de gemeenteraad. Die mag nog eventuele 'wensen en bedenkingen’ kenbaar maken. Indien de raadsleden akkoord gaan, is de verkoop een feit.

Er wordt al dik tien jaar gepraat over een nieuwe invulling van de kazerne. Zo was er eerder sprake van dat er in het gebouw bedrijfsruimte voor zzp’ers zou worden ingericht. Bouwbedrijf Heijmans, ontwikkelaar van de nieuwbouwwijk Buitenplaats van Ruytenburch, was hierbij betrokken. Dit plan ging uiteindelijk niet door.

‘Vervuilde grond’

Een paar jaar geleden wilde het bedrijf HDP Real Estate de kazerne overnemen van de gemeente. Er was in 2018 een akkoord over de overname van het complex, maar dat ging uiteindelijk niet door. Volgens HDP is er sprake van vervuilde grond onder het gebouw en het bedrijf wilde niet investeren als daar geen nader onderzoek naar verricht zou worden. Het bedrijf laat weten dat het is afgehaakt en niet de aanstaande koper van de kazerne is.