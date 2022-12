Opluchting bij huisjesbezitters Recreatieoord: weg vrij voor overname park van gemeente Rotterdam

Goed nieuws voor de circa 1100 bezitters van een huisje of stacaravan op het Recreatieoord in Hoek van Holland. De weg voor de recreanten is vrij om het beheer van het park over te nemen van de gemeente Rotterdam.

Twee jaar geleden lanceerde de gemeente nog een plan om het Recreatieoord af te stoten en te verkopen aan een commerciële partij, maar na een succesvol protest van de recreanten is daar geen sprake meer van. Bedoeling is dat de pas opgerichte Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord het park ergens halverwege volgend jaar via een erfpachtconstructie overneemt van de gemeente.

Vanwege regelgeving moest de gemeente Rotterdam de geplande overdracht van het park eerst wel bekendmaken om zo ook andere partijen een eerlijke kans te geven. De recreanten vreesden de afgelopen maanden nog even dat er andere partijen op het toneel zouden verschijnen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Omdat de Coöperatieve Vereniging ONS Recreatieoord de enige gegadigde is, mag deze partij nu direct zakendoen met de gemeente Rotterdam.

‘Recreëren voor een normale prijs’

Volgens wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) is dat een belangrijke mijlpaal. ,,We mochten de afgelopen tijd niet een-op-een onderhandelen en dachten: ‘Wat als Roompot zich toch nog meldt?’ Vrijdag bleek dat dit niet is gebeurd. Maar we zijn er nog niet. Nu kunnen we aan de slag met de taxatie van het park en de overdracht van de erfpacht.”

Simons hoopt dat de overdracht ergens halverwege volgend jaar kan plaatsvinden. Yoek Kouwenhoven van de Coöperatieve Vereniging is blij met het nieuws. ,,Nu kunnen we echt aan de slag en gaan werken aan het financiële plaatje. De bedoeling is dat de recreanten voor een normale prijs kunnen blijven recreëren.” Een andere doelstelling is dat de huidige recreanten een langdurige verblijfsgarantie krijgen én het karakter van het park behouden blijft.

