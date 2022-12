Opnieuw miljoenen uit Den Haag naar Vlaardingen voor woningbouwplannen in Rivierzone

Van Roermond tot Veendam: liefheb­bers uit heel het land melden zich voor proeverij in Jenevermu­se­um

Van Roermond tot Veendam, van Lisse tot Den Bosch. Meer dan 150 liefhebbers van sterke drank hebben zich al aangemeld voor de vijfde editie van de Stokersproeverij van het Jenevermuseum in Schiedam. Ook al is corona naar de achtergrond verdreven, het festival is via zoom te zien. Proeven gebeurt wel thuis.

12 december