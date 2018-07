Opnieuw mishandeling strand Hoek van Holland

Twijfel aan noodzaak verbreding A4

16:52 De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) betwijfelt of de verbreding van de A4 tussen de Ketheltunnel en Den Hoorn van twee naar drie rijbanen, de bereikbaarheid op de lange termijn vergroot. Ook is de NMZH bezorgd over de effecten op de gezondheid van omwonenden. Dat schrijft de organisatie in een zienswijze op het plan.