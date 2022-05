Oppositie reageert op klappen onderhandelingen: ‘Niemand weet wat er nu echt gebeurd is’

Bram en Els gingen naar Oekraïne met een volgeladen bus: ‘Je ziet hoe getraumati­seerd de vluchtelin­gen zijn’

Al zo’n veertig keer zijn Els (72) en Bram (73) Vreugdenhil in de Oekraïense stad Berehove geweest. Maar deze keer in oorlogstijd zorgde voor gemengde gevoelens: ,,Het was heel vertrouwd en indrukwekkend tegelijk. Je ziet het verdriet maar het leven gaat ook door.”

7 mei