Oppositie sceptisch over nieuwe coalitieakkoord: ‘Bang dat er weinig gaat veranderen’

Elektri­sche scooter vliegt uit het niets in brand bij flatgebouw: ‘Dit gaan we vaker zien’

In de berging van een flatgebouw in Maassluis is donderdagmiddag een elektrische scooter volledig uitgebrand. Er kwam veel rook uit de scooter en de eerste etage van het flatgebouw had hier voornamelijk veel last van.

9 juni