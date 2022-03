Opvang Oekraïnse vluchtelingen op rivierschip in Schiedam

Schiedam brengt eerst een aantal vluchtelingen uit Oekraïne onder in tien hotelkamers in de stad, dat gebeurt al sinds afgelopen woensdag. Komende maandag komen er ook nog zeven kamers beschikbaar in een B & B. In totaal heeft de gemeente zo plek gevonden voor 34 mensen. Deze kamers dienen als overbrugging totdat het nieuwe schip aan de Buitenhavenweg arriveert. Schiedam verwacht hier rond de 70 Oekraïners op te kunnen vangen. Dit schip is vergelijkbaar met de Nassau, waarop sinds eind december asielzoekers worden opgevangen.