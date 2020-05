Orgel Joke (70) wint Best Social Award met haar aandoenlijke covers op Instagram

videoDe Vlaardingse Joke Meijer (70) veroverde afgelopen maanden al de harten van vele Nederlanders met vrolijke covers die ze op haar keyboard maakt. Zo probeert de Vlaardingse internetster het beste uit de coronatijd te halen. Nu zijn haar aandoenlijke filmpjes beloond met The Best Social Award voor Beste Thuisblijfcontent.

Meijer werd eerder al genomineerd als kanshebber voor deze prijs, die door website The Best Social Media wordt uitgereikt. Gisteren kwam hier een spannend einde aan en kwam de Vlaardingse als winnares uit de bus. Zij hoorde in een livestream dat ze met dikke voorsprong had gewonnen van haar tegenstanders, onder wie presentatoren Daan Boom en Tim den Besten.

Tekst gaat verder onder de video.

Trots

,,Ik ben er superblij mee. Het is zo bijzonder om deze prijs te winnen’’, laat Meijer in de livestream van The Best Social Media weten. ,,Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft en ook vooral mijn zoon, die op het idee kwam om dit op Instagram te zetten. Het is jammer dat mijn man dit niet heeft kunnen meemaken.’’

Daarnaast zegt de populaire orgelspeelster, die ruim 35.000 volgers heeft, dat ze hoopt nog lange tijd door te kunnen gaan met haar covers. Zo speelde ze onder meer Una Paloma Blanca, You’ll Never Walk Alone en House of the Rising Sun.