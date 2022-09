Oudere man komt niet meer uit boom na snoeiwerkzaamheden, brandweer schiet te hulp

Het ging om een wat oudere man die bij zijn woning aan de Aletta Jacobskade in Vlaardingen een boom in was geklommen om snoeiwerk te verrichten, laat een woordvoerder van de brandweer weten. ,,Hij kwam daarbij vast te zitten of hij durfde niet meer naar beneden te klimmen. We hebben hem uiteindelijk met een ladder naar beneden geholpen.”



Volgens de brandweer heeft de man niet erg lang vastgezeten en is hij niet gewond geraakt.