Oudste veteraan André du Pon (105) uit Vlaardingen overleden

Du Pon kreeg eind april een lintje (lid in de Orde van Oranje Nassau) én het Mobilisatie Oorlogskruis voor zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste onderscheiding wordt toegekend aan oud-militairen die minstens zes maanden in dienst zijn geweest tussen 6 april 1939 en 20 mei 1940.

Du Pon kampte al enige tijd met gezondheidsklachten. Eind juni werd hij een dag in het ziekenhuis opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor kon hij niet als speciale gast aanwezig zijn bij de Nationale Veteranendag in Den Haag. In het ziekenhuis ontving hij een bloemetje van premier Mark Rutte. Hij was er uiteindelijk nog wel bij op de Veteranendag in zijn thuisstad.