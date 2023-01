Overleden persoon aangetroffen aan de Westfrankelandsestraat in Schiedam

Twee tips in zoektocht naar man die vorig jaar 13-jarig meisje heeft verkracht in centrum Rotterdam

De politie heeft twee goede tips gekregen in de zoektocht naar de man die begin vorig jaar een 13-jarig meisje heeft verkracht in het Museumpark in het Rotterdamse centrum. Haar belager lijkt eerst aardig, maar dwingt zijn slachtoffer dan naar het donkere park te lopen. In Opsporing Verzocht waren beelden van de mogelijk Spaanse man te zien, die zei sinds 2021 in Nederland en 27 jaar oud te zijn.

14:43