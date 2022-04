Overvallers verrassen 80-plussers en beroven ze onder bedreiging van mes: ‘Ze komen hier zo binnen’

De zoon van de 80-plussers laat woensdag, een dag na de overval op zijn ouders in een flat aan de Merellaan in Maassluis, weten dat het ‘naar omstandigheden’ goed met ze gaat. In de portiek van één van de negen grote woongebouwen langs de straat, van waaruit de hoger gesitueerde bewoners uitkijken op de passerende schepen op het Scheur, vertelt hij dat de overvallers dinsdag rond 18.45 uur bij zijn ouders aanbellen. ,,Heel goed beveiligd is het hier niet. Er zijn geen camera's en je kunt beneden bij de voordeur zo achter iemand aanlopen om in de flat te komen.”