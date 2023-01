Parkeren in Schiedam-West blijft gratis: ‘We hebben eigenlijk geen idee wat we verder kunnen gaan doen’

Parkeren in Schiedam-West blijft gratis. De bewoners hebben zich uitgesproken tégen betaald parkeren. Dat blijkt uit de peiling is gehouden. West werd opgedeeld in vijf gebieden. In geen enkel gebied was er een meerderheid voor betaald parkeren.