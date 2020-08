Pas op! Dit visje kan jouw stranddag flink vergallen

VIDEO Arts-microbio­loog houdt vol: ‘Sterke aanwijzin­gen dat ventilatie rol speelde bij uitbraak in verpleeg­huis’

12 augustus Arts-microbioloog Peter de Man van Franciscus Gasthuis & Vlietland wil in gesprek blijven met de Rotterdamse GGD over de rol van het ventilatiesysteem bij de coronauitbraak in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis. De GGD stelde gisteren dat de ventilatie ‘niet de meest voor de hand liggende verspreidingsroute’ is. De Man ziet echter sterke aanwijzingen dat dit wel zo is.