Pastoor Visman heeft het prima in ‘bejaardenhuis’: ‘Kom nu elke dag onder de mensen’

Verscherpt toezicht Felay Thuiszorg opgeheven: ‘Cliënten kunnen rekenen op goede zorg’

Het verscherpt toezicht op de Maassluise thuiszorgorganisatie Felay is opgeheven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat er in de afgelopen zes maanden zo veel vooruitgang is geboekt dat cliënten kunnen rekenen op zorg die goed en veilig is.

15 december