Pastoor Vismans was een bekend gezicht in de hele regio, maar leidt nu een teruggetrokken bestaan

Pastoor Vismans, wie kent hem niet? Hij was veertig jaar hét gezicht van de Singelkerk in hartje Schiedam. Maar door zijn radio-optredens en de opmerkelijke zegeningen in het openbaar reikte zijn bekendheid tot ver in de regio. Nu, al even met pensioen, leidt hij een teruggetrokken leven.