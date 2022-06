Percelen Midden-Delfland krijgen opknapbeurt

Politie extra alert op puffende honden in snikhete auto's: ‘We accepteren geen excuses’

Onvoorstelbaar maar waar. Het gebeurt nog steeds dat bij zomers weer honden in de auto worden achtergelaten als het baasje bijvoorbeeld even een boodschap doet. Met een heet weekend voor de deur is de Rotterdamse dierenpolitie extra alert op puffende viervoeters op de achterbank. ,,We accepteren geen excuus en slaan een raampje in om het dier te bevrijden.”

17 juni