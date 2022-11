‘Perverse’ vader krijgt dertig maanden cel en tbs vanwege kinderporno met dochtertje (3)

Hudson komt uit de ‘Twilight Zone’: 60 jaar na dato tóch een straatnaam voor ontdek­kings­rei­zi­ger

Het was tientallen jaren een groot mysterie in Vlaardingen. De Hudsonstraat stond op allerlei kaarten en plattegronden, maar wie ter plaatse ging, zag de benaming helemaal niet. Zo ook zanger Wim Kerkhof van The Amazing Stroopwafels, die dolblij is dat er in zijn stad nu tóch een straatnaam naar de ontdekkingsreiziger wordt vernoemd.

10 november