Petitie tegen GFT-bakken in Burgemeesterswijk en Het Balkon massaal ondertekend

De partij zette de petitie dinsdag online naar aanleiding van het besluit van de gemeente dat zij zo snel mogelijk de containers in wil zetten in de wijken. ,,De bewoners zijn helemaal niet meegenomen in het besluit. Het is ze gewoon opgedrongen. Met de petitie willen we in kaart brengen hoeveel mensen er op tegen zijn. Als er genoeg reacties zijn, gaan we actie ondernemen”, meent Jurre van de Merwe, voorman van de lokale partij.