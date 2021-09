Plan voor metro van Maassluis naar het Westland in stroomversnelling: ‘Extra verbinding naar Den Haag’

De beoogde lightrail is een aftakking van de Hoekse Lijn en loopt van Maassluis naar Maasdijk, Naaldwijk en Poeldijk. Langs dit tracé zitten veel regionale werkgevers en een scholencampus. Tegelijkertijd wonen in het gebied veel mensen met een baan in Rotterdam.



De verbinding staat al een tijd op de verlanglijst van de gemeenten Westland en Maassluis om hun inwoners uit de auto te krijgen. Zij hebben in de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een invloedrijke bondgenoot gevonden. Volgens hem bespreken de bestuurders in de Rotterdamse en Haagse regio ‘in januari of februari’ de plannen. Dat meldde hij vorige week tijdens de installatie van Bert Wijbenga als burgemeester van Vlaardingen.