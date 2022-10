Plan voor The Miller laat nog even op zich wachten

Project-ontwikkelaar Vink Bouw uit Nieuwkoop heeft meer tijd nodig voor The Miller, de beoogde nieuwe woontoren in Schiedam.

The Miller is op papier een woontoren van 70 meter hoog op Plein 40-45. Dat is binnen een straal van 350 meter van De Kameel en De Palmboom, twee molens.

Het plan voorziet in een appartementencomplex met 24 verdiepingen, goed voor 150 appartemtenten op de hoek van de Burgemeester van Haarenlaan en de ’s-Gravelandseweg. De gemeente en Vink sloten begin dit jaar een zogeheten grondreserveringsovereenkomst. Eigenlijk had er nu al meer duidelijkheid moeten zijn over het plan.

Tegen de bouw in Schiedam is veel bezwaar. Schiedammers zijn bang dat de molens ‘ondersneeuwen’ door de komst van The Miller.

,,De projectontwikkelaar streefde ernaar om binnen vijf maanden een plan in te dienen bij de gemeente. Gezien de reacties die de ontwikkelaar heeft opgehaald, is hiervoor meer tijd nodig. Die is er ook, omdat dat grondreserveringsovereenkomst een jaar geldig is met de mogelijkheid die eenmalig nog zes maanden te verlengen’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Schiedam. ,,De ontwikkelaar moet uiteindelijk komen tot een plan, dat de gemeente vervolgens kan toetsen aan de bestaande regels.’’

Vink Bouw wilde geen toelichting geven op de stand van zaken over The Miller.

