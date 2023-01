Politie ontdekt twee neppistolen bij fouilleeractie in Vlaardingen: ‘Niet van echt te onderscheiden’

Lucht tijdens jaarwisse­ling het ongezondst in Vlaardin­gen

In Vlaardingen en Den Haag zijn tijdens de jaarwisseling de hoogste concentraties fijnstof gemeten, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook in andere grote steden was de piek van fijnstof door afgestoken vuurwerk hoog. Fijnstof kan tot luchtwegklachten leiden. Mensen met ziektes als astma of COPD hebben er mogelijk het meest last van.

