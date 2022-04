Politie snakt naar scherpe beelden van Vlaardingse messentrekker

Bizar steekinci­dent zorgt voor onrust in Vlaardin­gen: ‘Deze man moet zo snel mogelijk van straat af’

Kun je in Vlaardingen nog wel veilig over straat als de duisternis is ingevallen? Het is de vraag die Vlaardingen bezighoudt, vier dagen nadat een 21-jarige hockeyster zonder enige aanleiding op haar fiets in haar rug werd gestoken.

