Politie zoekt twee mannen na explosie aan Hoflaan in Vlaardingen

Vuurwapen gevonden in café in Schiedam: twee mannen aangehou­den

In een café aan de Hoogstraat in Schiedam is vannacht een vuurwapen aangetroffen. De politie kreeg rond 03.00 uur een tip dat er man in het café aanwezig was die mogelijk een wapen bij zich had. Daarop gingen diverse agenten en het Team Parate Eenheid naar het café.

27 februari