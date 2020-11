Politieagent in arm gebeten door stomdronken kind na afbreken coronafeestje

Buurt laaiend nadat onbekenden vuurwerk door de brievenbus van woning gooien: ‘Een bewuste aanslag’

11:13 Buurtbewoners in Spangen zijn laaiend, nadat onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag zwaar vuurwerk door de brievenbus van een woning gooiden. De slachtoffers zijn geschrokken en overstuur en de woning is flink beschadigd. ,,Verschrikkelijk gewoon, dit is een bewuste aanslag op mensen.’’