Pony Blacky schrok zó van vuurwerk dat hij viel en ingeslapen moest worden

Volgens de kinderboerderij was het tijdens de jaarwisseling ‘bar en boos’ rondom het terrein, ondanks dat de gemeente het terrein als vuurwerkvrije zone had aangemerkt. ,,Helaas was dit niet bij iedereen bekend, aangezien wij aannemen dat niemand willens en wetens in de buurt van de kinderboerderij vuurwerk afsteekt”, aldus Izak de Boer namens de boerderij.

Met name de paarden en pony's, meldt de boerderij, hebben ‘heel veel last gehad’. Blacky raakte dermate in paniek dat hij op een speelton klom en viel. Hij raakte bekneld, maar werd al snel weer bevrijd door de brandweer.

Desondanks was Blacky niet meer te redden. ,,Hij kwam niet meer omhoog”, vertelt De Boer. ,,Hij was ook al wat ouder.”

Bijzonder geliefd onder de kinderen

Het overlijden is een schok voor het dorp, waar de pony bijzonder geliefd was onder kinderen. De Boer: ,,Hij was rustig en lief, helemaal gewend aan kinderen. Ze deden alles met 'm: soms had hij zelfs vlechtjes in zijn vacht.”