Popmuseumdirecteur Jaap (60) raakte als jochie in de ban van muziek, nu is hij ziek: ‘The show must go on’

Bewoners zaten er met hun neus bovenop: eindelijk is hun oude gebouw gesloopt

Ineens valt er licht in je nieuwbouwwoning en kun je de buren van even verderop op het verzorgingscomplex zien. Deze week is het oude pand van woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen, dat zo dicht tegen de nieuwbouw aanstond dat nieuwe zonwering niet eens kon worden geplaatst, eindelijk volledig tegen de vlakte gegaan.

1 december