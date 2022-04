Portugees klinkt door de Hoogstraat: ‘Zelfs Portugezen uit Antwerpen en Groningen komen hier naartoe’

Op sommige momenten waan je je heel even in Lissabon. Dan klinkt opeens het zangerige Portugees. De Rua Augusta is hier echter ver vandaan, op 2200 kilometer. Het is hartje Schiedam. Portugees voert de boventoon op verschillende plekken in de binnenstad.