Poserende zeehond trekt veel bekijks in Hoek van Holland

Aanvraag voor een hotel in oude biblio­theek aan Havendijk

9:19 Het is de bedoeling dat de voormalige bibliotheek aan de Havendijk in Schiedam in de nabije toekomst wordt omgebouwd tot hotel, met 43 grote en kleinere kamers voor kort en lang verblijf. Het hotel richt zich vooral op (buitenlandse) medewerkers die in de haven werken. De Amsterdamse architect Dutch Architect is verantwoordelijk voor het ontwerp.