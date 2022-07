Protest tegen hardrijden in Vlaardingen: ‘Ze zijn compleet gestoord, rijden plankgas’

‘Superster­ke’ Zara (16) verongeluk­te op nieuwe scooter die ze kreeg van opa: ‘Ze was zo'n schatje’

Zara Philip (16) was ‘supersterk’ na het overlijden van haar moeder, bouwde als vrolijke tiener een rijk sociaal leven op in Vlaardingen en haalde goede resultaten op het vwo. Hoe geliefd ze was in de stad blijkt wel uit de nog steeds groeiende bloemenzee. Ze verongelukte daar vrijdagavond, op de nieuwe scooter waar ze zo trots op was.

22 juni